CHP'de tüm MYK üyeleri bugün görevini bırakacak

CHP’deki gerilime son vermek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK değişikliği yapması bekleniyor. MYK, Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için bugün görevden çekilecek.

CHP’de muhalefetin topladığı imzalar ve kurultuy konularındaki tartışmalar sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki en önemli adımının MYK değişikliği olduğu konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından toplanan MYK’de kurmaylar Kılıçdaroğlu’na istediği zaman görev değişikliğine hazır olduklarına dair mesaj vermişti. Artan parti içi tartışmalar yüzünden kurmaylar bugün kendi iradeleriyle, Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak üzere ve “Genel Başkan’a desteğimiz tamdır” diyerek görevlerinden çekilecekler. Bu çekilmeleri bekleyen Kılıçdaroğlu’nun yapacağı değişiklikle örgütten tepki çeken bazı isimleri MYK’den alacağı, bazı birimleri birleştireceği ve 17 olan Genel Başkan Yardımcılığı sayısını 12’ye düşüreceği belirtiliyor. Yeni MYK’de yerel seçimlerde belediye başkanlığı hedefi olanlara yer verilmeyebileceği belirtilirken; Seyit Torun, Ünal Çeviköz, Haluk Koç, Faik Öztrak, Gamze İlgezdi’nin görevlerine devam edeceği, yeni görev alabilecek isimler arasında da İstanbul Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Yunus Emre, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Hakkı Süha Okay’ın olacağı konuşuluyor.