CHP'de tartışma yaratan görüntüler: Reis'e oy verebilirsiniz, hiç sorun yok

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın, 'Cumhurbaşkanlığı'nda Reis'e oy verebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz' sözleri tartışma yarattı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın seçim çalışmaları sırasında çekilen bir videosu sosyal medyada yayıldı.

Demirtaş söz konusu videoda bir esnafa, “Cumhurbaşkanlığı'nda Reis'e oy verebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim oyları bu sefer, Ereğli'den çıkan bir arkadaşınıza oy verin” diyor.

CHP'de tartışma yarattığı belirtilen videoya ilişkin Odatv'ye konuşan Demirtaş, “O videoyu benim arkadaşım çekti. Bizim Karadeniz Ereğli'de şunu söylüyorlar;'Biz Reis'e oy vereceğiz.' Esnaf gezisi olduğu için, basın açıklaması da değil kısa tutmak durumundasınız. Ben de diyorum ki adama; ‘Tamam kesinlikle Reis'e oy vereceksen, milletvekilliğinde de bize ver.’ Esnaf ziyareti bunlar spontane gelişen olaylar. Çok uzun oturup vatandaşı ikna etme şansınız yok" ifadelerini kullandı.