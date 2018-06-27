CHP'de son dakika gelişmesi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

CHP'de seçimin hemen ardından başlayan krizin ardından bir hamle de Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP'de parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçerken, Kılıçdaroğlu'ndan da karşı hamle geldi.

Parti içinde bir kesimin istifaya çağırdığı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek isteyen çok sayıda partili, parti genel merkezi önünde toplandı.

Milliyet'in haberine göre, partililer, Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkıları eşliğinde “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıyor. Kılıçdaroğlu da birazdan genel merkezine gelerek kendisini bekleyen kalabalıkla buluşacak. Kılıçdaroğlu daha sonra ise kamera karşısına geçerek açıklama yapacak.