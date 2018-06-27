CHP'de seçim krizi: Topun ağzındaki isimler belli oldu

24 Haziran seçimlerinin önemli sonuçlarından biri de muhalefetin yeniden tasarımı oldu. Seçim sonuçları ve ortaya çıkan yeni 'muhalefet koalisyonu'nun CHP'de yönetim değişikliğine yönelik baskıları arttı. Kılıçdaroğlu ve İnce arasında bir genel başkanlık kavgası yaşanması beklenirken, bazı vekil ve Parti Meclisi üyeleri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. AKP'nin de CHP içi kavgaya yönelik hamleleri dikkat çekti. Öte yandan CHP'de seçim sonrası yaptıkları açıklamalar sonrası parti merkezinin tepkisini çeken isimler hakkında disiplin süreci başlatılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimlerin tek mağlubu AKP'dir" dedi ancak bu açıklama parti içindeki krizi dindirmedi.

CHP içinden Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselirken, Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamayla bu talepleri net bir şekilde geri çevirdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası kriz yeni bir evreye taşındı.

CHP'DE KAZAN KALDIRANLAR: LİSTE DIŞI KALANLAR VE PM ÜYELERİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel merkez önünde oturma eylemi yapma kararı aldığını açıklarken, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen Eren Erdem ve Necati Yılmaz gibi isimler de parti yönetimine sert sözlerle yüklendi.

CHP PM üyesi Yılmaz, "Kılıçdaroğlu: 'Koltuk sevdasına tutulanların bizim partide yeri yoktur' Çok doğru... Bu kişilerin kim olduğuna toplanacak Büyük Kurultay karar vermelidir. Oligarşik yapı değil" derken, Eren Erdem, "CHP’de yönetim değişikliği istemek suç değildir. 2921 Gündür KOLTUKTA oturanlar bizi 'koltuk sevdalısı' diye suçlayamaz. Demokrasi her eleştiriyi dikkate almayı gerektirir. AKP’yi eleştirince BRAVO, yanlışı yapan CHP’li olunca SUS anlayışı mikro faşizmdir. Asla boyun eğmeyiz!!" ifadelerini kullandı.

Bir diğer tepki de seçimde aday gösterilmeyen Fikri Sağlar'dan geldi Sağlar, "Kendi koltuklarını sağlamlaştırmak için "merkez yoklaması" yapanlar mı? yoksa "ön seçim yapalım üyelerimiz adaylarımızı belirlesin" diyenler mi? koltuk sevdalısı?? "9 seçim kaybeden ve hala başarılıyız" diyenler mi? yoksa "artık değişim gerekir "diyenler mi? koltuk sevdalısı!.." ifadelerini kullandı.

İNCE NE YAPACAK?

Seçimden önce kaybetmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmayacağını belirten İnce, seçim sonrası yaptığı açıklamada ise, "41 sene sonra 30 barajını açan bir İnce sence siyasetten silinir mi? Yoksa devam mı eder?" diye sordu. İnce, "Diğer muhalefet partileri az oy aldı. 1977’den bu yana 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim ayıp olur ancak diğer muhalefet partileri de oyunu artırsa seçim ikinci tura kalıyordu. Bana buradan ‘önümüzden yürü’ derlerse ben yürümeye hazırım" ifadelerini kullandı.

24 Haziran milletvekili listesinde kendisine yakın birçok isim tırpanlanan İnce'nin "yürü derlerse yürümeye hazırım" sözü dikkat çekerken, ilk hamlesinin de 81 ili gezeceğini açıklamak olması tartışmaları arttırdı.

TEMELKURAN VE DÜNDAR'DAN 'İNCE' MESAJLARI

Öte yandan yurt dışında yaşayan iki gazeteci Ece Temelkuran ve Can Dündar, seçimlerin hemen ardından İnce'ye sonraki süreç için de destek mesajları paylaştı.

Dündar, "Partilerini sollayan 2 lider, Erdoğan (% 10) ve @vekilince (% 8) arasında 11 milyon oy farkı var. Bundan sonra bu ikili, '2 Türkiye'nin 2 temsilcisi olarak yarışacak. Şimdi amaç, 11 milyonluk bu farkı kapatmak. 15 milyon oy alan İnce,6 milyon oy daha alırsa Erdoğan’ı devirir" iddiasında bulundu.

Temelkuran ise, “'50 günlük kampanyada 41 yıllık 30 barajını aştık. 500 günlük bir kampanyada neler yapabileceğimizi halkımız takdir eder.' Size inanmaya karar vermekte haklıymışız. " dedi. Temelkuran, İnce'ye yönelik eleştirilere ilişkin ise, "Birgün sevip ertesi gün nefret ederseniz kimse sizinle sevgili olmaz. Sizin 'Bu liderle yola çıkar mıyım' sorduğunuz gibi o lider de kendine 'Ben böyle insanlarla yola çıkar mıyım?' diye sorar." ifadelerini kullandı.

CHP'DE TASFİYE SÜRECİ

Tüm bu tartışmalar ve açıklamalar devam ederken, CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla perşembe günü olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Toplantının gündem maddelerinden biri parti disiplini olurken, bazı vekiller ve Parti Meclisi üyelerinin yaptıkları açıklamalar nedeniyle topun ağzında olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'in disiplin konusundaki iddiasına göre, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatma kararı alan Elazığ milletvekili Gürsel Erol, PM üyeleri; Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem'in de arasında olduğu bazı isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk dosyalarının PM toplantısında görüşülmesi bekleniyor.