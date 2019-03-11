CHP'de 'oylar Kürdistan'a ihracı: Belediye başkan adayı ihraç ediliyor

CHP Yönetimi, Balıkesir Edremit Başkan Adayı Selman Arslan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Arslan'ın ihraç edilme talebinin nedeni A Haber ve TRT'de yayımlanan bir haber oldu.

Aday tanıtım toplantısında bir kişinin Arslan'ın yanına gelip "Bu kez oylar Kürdistan'a" demesi, bunun üzerine Arslan'ın "Bize verecek" yanıtı vermesi sonrası A Haber, Arslan'ı hedef alan bir habere yer vermişti.

Habere konu olan görüntü şöyle:

Arslan, olaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Eski Akçay Belediye Başkanı Sayın Cahit İnceoğlu ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirirken, daha önce hiçbir ortamda görmediğim, hiçbir neden ve şart içinde görüşmediğim bir şahıs yanımıza gelerek, okunan selanın sesiyle de ne dediğini anlamadığım ancak canlı yayın mikrofonunun açık kalması sonucu kamuoyuna yansıyan ipe sapa gelmez, bizim açımızdan hiçbir değeri olmayan ve hem siyasi hem de kişisel olarak kesinlikle katılmadığım ucube bir söylemde bulunmuştur. O anki reaksiyon içinde, bizi desteklediğini söylediğini sandığım bir ifadesine, 'Bizi destekliyorsun, anladım' şeklinde bir yanıt verdim. Yaşanılan hadisenin, çok açık şekilde provokasyon olduğu, Millet İttifakı'nın tüm Türkiye'de, Balıkesir'de ve Edremit'teki gücünü gören ve bundan korkan bazı kirli odaklar tarafından algı yaratılmak amacıyla servis edildiği bellidir.

Hayatımın hiçbir evresinde, adını ağzıma dahi almak istemediğim o oluşuma hiçbir koşul içinde destek olmam mümkün değildir. Söz konusu hadiseyi bir provokasyon olarak gördüğümü tekraren ifade ediyor; milliyetçi, ülkücü, ülkesini canından çok seven İYİ Parti'li gönüldaşlarımızla aynı heyecan, birliktelik ve ortak payda içinde devam edeceğimiz çalışmalarımızda dünkünden daha motive ve omuz omuza olacağımızı bilmenizi istiyorum."