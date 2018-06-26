CHP'de olağanüstü toplantı kararı

CHP Parti Meclisi'nin 28 Haziran Perşembe günü iki gündem maddesiyle olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi'nin, 28 Haziran Perşembe günü iki gündem maddesiyle olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

Odatv'nin haberine göre PM üyelerine gönderilen yazıya göre, CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00’de parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

PM’nin gündeminde ise “Genel başkanın sunuşu” dışında, “Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi” de olması dikkat çekti. Bu maddeyle birlikte, son günlerde Kılıçdaroğlu’na “istifa” çağrısı yapan isimlerin disipline sevk edilmesi bekleniyor.