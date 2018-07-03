CHP'de olağanüstü kurultay için ilk imzalar atıldı

CHP’de bazı delegelerin olağanüstü kurultay için imza verip partinin genel başkanlığı için cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi önerdiği belirtildi.

CHP’de bazı delegelerin olağanüstü kurultay için imza verip partinin genel başkanlığı için cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi önerdiği belirtildi.

Gerçek Gündem’in haberine göre imza veren delegeler Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız olurken, Batman kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da bir açıklama yayınlayarak, “Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce olağanüstü kurultayın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce’yle seçimlerden sonra dün ilk defa görüşmüştü.

İnce görüşmeye dair bugün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız şekilde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamış, Kılıçdaroğlu’nun olumsuz yanıt vermesi ihtimali için, “Ben imza toplamayacağım, örgüt kendisi çözer” demişti.

CHP, İnce’nin açıklamalarından sonra merkez yönetim kurulunu olağanüstü toplama kararı almış, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da “Olağanüstü kurultay gündemimizde yok” demişti.

Merkez yönetim kurulunu toplantısı perşembe günü saat 11.00’de.