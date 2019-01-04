CHP'de Mustafa Sarıgül krizi: 6 ilçede adaylar belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'un 6 ilçesinde mevcut belediye başkanlarıyla yola devam etme kararı aldı. Karar sonrası Şişli'de kriz yaşanması bekleniyor.

CHP’de İstanbul’un ilçeleri için aday belirleme çalışmaları sürerken, parti kulislerinde Bakırköy, Maltepe, Ataşehir, Şişli, Silivri ve Çatalca’da mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, parti kulislerinde Şişli’de Mustafa Sarıgül ve Hayri İnönü arasında yaşanan gerilim sonrası formül arayan Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “İnönü soy ismini değiştiremem” diyerek İnönü’den yana tavır aldığı öğrenildi.

Sarıgül’ün ise adayların açıklanmasının ardından DSP’den gelebilecek adaylık teklifini değerlendireceği kaydedildi.

Beşiktaş’ta ismi güçlü bir biçimde öne çıkan Leyla Ünver’in yanısıra Merve Öztopaloğlu ve eski belediye başkanı İsmail Ünal’ın da yeniden gündeme geldiği belirtildi. Küçükçekmece’de Kemal Çebi ve Çetin Çapan isminin öne çıktığı ve bir kez daha yapılacak anketten çıkan sonuca göre adayın netleşeceği söylendi. Kadıköy için Şerdil Dara Odabaşı isminin öne çıktığı bildirildi.