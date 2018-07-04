CHP'de Muharrem İnce'ye 21 imzalı destek açıklaması

CHP'de Muharrem İnce destekçileri kurultay için gerekli olan 627 imzayı toplamak için harekete geçti. Kurultay delegelerinin bir bölümü İnce'ye destek açıklamaları yapmaya başladı.
Çarşamba, 04 Temmuz 2018 12:11

CHP’de Muharrem İnce'nin kurultay hamlesinin ardından imzalar toplanmaya başladı.

İnce için ilk imzalar dün atılırken, bugün de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil’in de aralarında olduğu bir dizi kurultay delegesi, “kurultay çağrısı” yaptı.

Odatv'nin haberine göre, kurultay çağrısı yapan isimler şöyle:

Bülent Ecevit TATLIDİL           

Mehmet Emin ALTUNSES              

Emine ARIKOĞLU               

Rahmi BAŞTOKLU              

Bilal ERDAŞ                   

Veysel GÖNÜLAL               

Deniz İNDİBİ ÇELİK              

Erdi KARA                     

İsminaz KARAKUŞ              

Orhan KAYA                   

Sezer KOCAMAN               

Musa KULA                  

Meryemana ONAT              

Ayla ÖZTAŞ                 

Saim SEZEN                   

Onur SUN                    

Rıdvan ŞENYURT               

Fuat TOPBAŞ                      

İSMAİL ÜNAL                 

MUSTAFA YAZGAN              

AYŞE YILMAZ                  

 