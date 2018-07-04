CHP'de Muharrem İnce'ye 21 imzalı destek açıklaması

CHP’de Muharrem İnce'nin kurultay hamlesinin ardından imzalar toplanmaya başladı.
İnce için ilk imzalar dün atılırken, bugün de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil’in de aralarında olduğu bir dizi kurultay delegesi, “kurultay çağrısı” yaptı.
Odatv'nin haberine göre, kurultay çağrısı yapan isimler şöyle:
Bülent Ecevit TATLIDİL
Mehmet Emin ALTUNSES
Emine ARIKOĞLU
Rahmi BAŞTOKLU
Bilal ERDAŞ
Veysel GÖNÜLAL
Deniz İNDİBİ ÇELİK
Erdi KARA
İsminaz KARAKUŞ
Orhan KAYA
Sezer KOCAMAN
Musa KULA
Meryemana ONAT
Ayla ÖZTAŞ
Saim SEZEN
Onur SUN
Rıdvan ŞENYURT
Fuat TOPBAŞ
İSMAİL ÜNAL
MUSTAFA YAZGAN
AYŞE YILMAZ