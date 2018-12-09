CHP'de Mansur Yavaş'ın yerine öne çıkan isim belli oldu

CHP'de Ankara adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım’ın ismi öne çıktı.

CHP'de Ankara adaylığı için Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım ismi öne çıkıyor. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar CHP ve İyi Parti arasındaki ittifak çalışmalarının ve Ankara adayının netleşmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mansur Yavaş ile yarın görüşebileceği dile getiriliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin dikkat çekici noktasının Ankara adayı olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda iki parti liderinin görüşmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener’in bugün bir araya gelebilecekleri, bu olmazsa önümüzdeki çarşamba gününe kadar Ankara adayının netleştirilmesi ve ittifak görüşmelerinin de sonuçlandırılması planlanlanıyor. Bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın ara ara temasları sürdürdüğü öğrenildi.

Parti kulislerinde, ikinci kez CHP’den adaylığı gündemde olan eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şansının giderek azaldığı savunuluyor.

Parti kulislerinde, Ankara’dan gösterilecek aday konusunda eski Ankaragücü Başkanı ve halen Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını yapan Cengiz Topel Yıldırım’ın bir adım öne çıktığı dile getiriliyor.