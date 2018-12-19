CHP'de Mansur Yavaş tartışması: Farklı bir yöntem kullanıldı

CHP Parti Meclisi'nde Mansur Yavaş için kapalı oylama, Ekrem İmamoğlu için açık oylama yapıldı.

CHP Parti Meclisi toplantısının sonuçlanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya Büyükşehir de dahil olmak üzere 67 aday açıklandı. PM’deki oylamada Mansur Yavaş 12’ye 45 oyla aday olarak belirlendi. Ekrem İmamoğlu ise PM’den oy birliğiyle geçti. Ankara ve İstanbul adayını belirleyen oylamada en dikkat çekici ayrıntı ise Ekrem İmamoğlu için "açık oylama" yapılması, buna karşın Mansur Yavaş için "kapalı oy" kullanılmasıydı.

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Mansur Yavaş’ın adaylığının tartışmalı geçtiği, bu nedenle de kapalı oy kullanıldığı, Yavaş’ın özellikle milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun desteğini arkasına aldığı haberi kulislere yansıdı.

Bu arada tartışmalı iki ilçe olan Bodrum ve Marmaris’in adaylarının açıklanması ertelendi. PM öncesinde toplanan Merkez Yürütme Kurulu'ndan sızan bilgilere göre; Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın yeniden aday gösterilmesine onay çıkmadı; hatta sert tartışmalar yaşandı. Bodrum adaylığı için Mehmet Kocadon’un ismi netleşmiş gibi görünse de bugün Bodrum adayı da açıklanmaması dikkatlerden kaçmayan bir başka nokta.