CHP'de liste krizi: Neler oluyor, kim ne diyor?

CHP'de dün basına sızan milletvekili adayları listesi parti içinde krize neden oldu. Saadet Partisi'ne vekil kotası ayıran, Abdüllatif Şener'i aday gösteren CHP, parti içinden birçok önemli ismi liste dışı bıraktı. Birçok CHP'li vekil ve vekil adayı, açıklanan listeye tepki mesajları paylaştı.

CHP'nin 24 Haziran seçimleri aday listesi dün basına sızarken, tartışmalar kısa sürede büyüdü.

Saadet Partisi'ne ayrılan vekil kontenjanına, Abdüllatif Şener ve İlhan Kecisi gibi isimlerin aday gösterilmesine karşın, CHP'nin birçok önemli ismi listede kendine yer bulamadı.

Bu isimler dün akşam saatlerinden bu yana listeye yönelik tepki mesajları paylaşıyor.

O mesajların bir bölümü şöyle:

EREN ERDEM: Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!

HALUK PEKŞEN: Gül'ün adı ilk ortaya çıktığında karşı çıkanlardan biri de bendim. Bana üç ay önce, ‘Gül'ün adaylığına karşı çıkma, milletvekilliğinden olursun' uyarısı geldi. Aldırmadım. Katıldığım televizyon programlarında karşı olduğumu söylemeye devam ettim. En son bir ay önce bir uyarı daha oldu. Ancak ben ısrarla karşı olduğumu kamuoyu önünde söylemeye devam ettim. Gördüğüm tablo şu. Benimle birlikte, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır.

MUSTAFA BALBAY: Yıllardır, Cumhuriyet Gazetesi sütunlarında, Silivri zindanlarında, TBMM sıralarında daha demokratik, özgür, adaletli bir Türkiye için mücadele ettim. Bu mücadeleye bütün inancım ve enerjimle katkı sağlamaya devam edeceğim.

FERİT DEMİR: Benim param falan yoktu. Bölgenin sorunlarını, dertlerini biliyordum, halkın içindeydim ve gerçek solcuydum ama dediler ki paralı ve halkın sorunlarından uzak adam bize lazım. Başka söze gerek yok sanırım.

İRFAN DEĞİRMENCİ: Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi.Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak,nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim.

İNCE KRİZİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine yakın isimlere vekil listesinde yer verilmeyince "sesim kısıldı" diyerek mitingileri iptal ettiğini açıkladı. Asıl gerekçenin ses kısıklığı olmadığı ve aday krizi yaşandığı iddiaları kısa sürede yayıldı ve bu iddialar İnce'ye yakın isimler tarafından da doğrulandı. İnce bu sabah saatlerinde mitingleri yapacağını açıklarken, bu mesaj krizin aşıldığı yorumlarına neden oldu.

ALİ ŞEKER AYARI

CHP'nin aday listesinde yer almayan isimlerden biri olan Ali Şeker'e ilişkin Parti Meclisi'nde tartışma çıktığı, Şeker'in aday gösterilmesinin istendiği ileri sürüldü. Bu tartışmanın ardından Şeker'e İstanbul için bir teklif yapıldığı, yanıtın beklendiği iddia edildi.

KİMLER DIŞARIDA KALDI?

İlhan Cihaner, Zeynep Altıok Akatlı, Musa Çam, Şenal Sarıhan, Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Eren Erdem, Necati Yılmaz, Mustafa Balbay, Tur Yıldız Biçer, Fikri Sağlar, Gaye Usluer ve Haluk Pekşen liste dışı kaldı.