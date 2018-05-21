CHP'de liste krizi: Muharrem İnce'den dikkat çeken mesaj

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bugün yapacağı mitingleri iptal edebileceğini duyurdu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün yapmayı planladığı iki mitingi sesinin kısılması nedeniyle iptal edebileceğini açıkladı.

İnce, Twitter hesabından "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" dedi.

İnce'nin "sesim kısık" açıklamasına rağmen iptal kararının Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı milletvekili listesiyle ilgili bir kriz nedeniyle olduğu iddiası gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı listede İnce'ye yakın isimlerin de vekil listesine alınmadığı belirtiliyor.