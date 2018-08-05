CHP'de kurultay yok: İşte atılacak yeni adım

CHP'de muhaliflerin kurultay talebine 'yeterli imza yok' yanıtı veren Genel Merkez, şimdi yönetimde değişiklik planlıyor.

Genel Merkez'in “Yeterli imza yok, kurultay yapılamaz” kararının ardından gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde önce MYK'da değişiklik, ardından yerel seçim hazırlıkları bulunuyor.

Gelinen nokta Kılıçdaroğlu tarafından "Partiyi yıpratan ve yoran bu süreç artık geride kalmalı, ülkede büyük ve ağır sorunlar var. CHP vakit kaybetmeden önüne dönmeli, işlerine dönmeli" şeklinde değerlendiriliyor.

Kılıçdaroğlu imza sürecinde de "CHP'de önemli değişiklikler olacak, göreceksiniz" diyerek MYK'da değişim yapacağı mesajını vermişti. Söz konusu değişimin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. CHP liderinin MYK'daki kritik birkaç ismi değiştireceği Parti Meclisi'nden (PM) yeni isimleri MYK'da görevlendireceği konuşuluyor.