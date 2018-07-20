CHP'de kurultay sürecinde sona yaklaşıldı: İmzalar 600'ü buldu

CHP'de olağanüstü kurultay için 600 imza toplandığı açıklandı. Kurultay için 634 imza gerekiyor.

CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor.

Kurultay yapılmasını isteyen Parti Meclisi (PM) üyelerinden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şu ana kadar toplanan imzaların 600'ü bulduğunu söyledi. Çelebi, kurultay için gerekli olan 634 imzanın gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

PARTİ MECLİSİ İKİYE BÖLÜNDÜ

CHP PM üyeleri, olağanüstü kurultay konusunda ikiye bölündü. PM'de yer alan İzmir milletvekillerinden Selin Sayek Böke, Mehmet Ali Çelebi ve PM üyesi eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, değişimden yana olduklarını açıklarken PM üyelerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Seyit Torun gibi bazı isimler de olağanüstü kurultayın gerekli olmadığı görüşünde.

CHP'de imza restleşmesi sürerken, Mehmet Ali Çelebi, imzaların 600'ü bulduğunu açıkladı. Bugün seçimli olağanüstü kurultay için gerekli olan 634 imzaya ulaşılacağını ileri süren Çelebi, "Biz hepimiz yoldaşız. Kırıp dökmeden taleplerimizi bir şekilde ortaya koyacağız ve bence bu değişimi gerçekleştireceğiz" dedi. Değişim isteğinin kişilerden bağımsız, ilkesel bir değişim olduğunu söyleyen Çelebi, "Değişim ile ilgili bir çok başlığımız var. Cumhuriyetçi, halkçı, aydınlanmacı bir program gerekiyor. Bu programa kadro değişikliği eşlik etmeli" diye konuştu.