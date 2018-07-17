CHP'de kurultay imzalarında son durum açıklandı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada olağanüstü kurultay için toplanan imzaların bugün itibariyle 466 olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yaptığı açıklamada olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısının 466 olduğunu açıkladı.

Tüzün kişisel Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:

Kurultay Delegelerimiz, Değişim ve Umut Kurultayı için 2. Gün 466 imza verdi. Türkiye’nin Umudu Olacağız. Başaracağız.. pic.twitter.com/QDV1R3xzov — Yaşar Tüzün (@yasartuzun06) 17 Temmuz 2018

CNN MUHABİRİ: 400'Ü GEÇTİ

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın belirttiğine göre Muharrem İnce'ye yakın isimler verilen imza sayısının 400'ü geçtiği ifa söyledi.

KURULTAY SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

CHP tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplanmasının ardından imzaların parti yönetimine iletilmesi gerekiyor. İmzaların parti yönetimine tesliminden sonra parti yönetiminin önünde 45 günlük bir süreç başlıyor ve CHP olağanüstü seçimli kurultaya gitmek zorunda kalıyor.

625 İMZA GEREKİYOR

CHP parti tüzüğünün 48'inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.