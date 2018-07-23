CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarda ulaşılan son sayı açıklandı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için şu ana kadar ulaştıkları imza sayısının 606 olduğunu açıkladı.

Kurultay için 625 imzaya ihtiyaç varken, imzacıların bazılarının imzasını geri çektiği iddiası da Tüzün tarafından yalanlandı.

Çağdaşses'te yer alan habere göre, Tüzün, "Delegenin iradesine ipotek konulmak isteniyor. Arkadaşlarım özgür iradesiyle notere gidiyor. Hiçbir delege arkadaşımız baskıyla imzasını geriye almaz. Bize intikal etmiş, imzamı geriye aldım diyen yok. Aksine ‘bugüne kadar vermemiştim, imza vermeye gidiyorum’ diyen delege arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

İmza toplama süresi 30 Temmuz’da sona eriyor.