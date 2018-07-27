CHP'de kurultay için imza veren delege sayısı açıklandı

CHP'de olağanüstü kurultay isteyenler adına TBMM'de bir açıklama yapan Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün, Ankara'da toplanan il başkanlarının delegeyi temsil etmediğini savundu. Tüzün, 'Bize ulaşan ıslak imzalı belgelerimizi notere gidip tespit ettirdik, bize ulaşan ıslak imzalı belge sayısı 559'dur, 69 imza da postada' dedi.

CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Kurultay isteyen muhalifler, ikinci haftanın sonunda toplanan imza sayısını açıkladı. Muhalifler adına konuşan Gaye Usluer şunları söyledi: Pazartesi saat 17.00'ye kadar imzaları toplamaya devam edeceğimizi duyurmuştuk. Ancak 81 ili temsil etmeyen, delegeyi temsil etmeyen il başkanlarının Ankara'da toplanmaları bizi bu saatlerde bir açıklama yapmaya itti.

9-10 Mart'ta yapılan tüzük kurultayında neye karşı çıktıysak, yine aynı noktadayız. Oradaki önergelerimiz kabul edilmiş olsaydı bizden umut bekleyen herkesin içi rahat olacaktı.

Yoldaşlık hukukunun temeli ortak ideolojiye inanmaktır. Bunu tek başına yapmayacağız. Bu ülkede demokrasi isteyen herkes adına, sayın Enis Berberoğlu için ve Eren Erdem adına bu mücadeleyi yapacağız. TÜZÜN: ISLAK İMZALI BELGE SAYISI 559 Usluer'in ardından, Yaşar Tüzün de şunları kaydetti: Pazartesi günü imza verme süresi sona eriyor. Bu süre tamamlandıktan 7 gün sonra imzalar genel merkeze teslim edilecektir. 129 imzanın olduğunu düşünmüyoruz. 81 ilimiz var, 81 il başkanımız var. 58 il başkanının beyanda imza var dense de fotoğrafta 32 il başkanımızı sayabildik. İl başkanlarımız şahşi düşüncelerini açıklamışlardır. İstanbul il başkanı vardır ama İstanbul'da 75 arkadaşımız imza verdi. Yine İzmir il başkanımız bildiride bulndu. Ama 27 delegemiz imza verdi. Konya il başkanımız vardı ama Konya'dan 21 arkadaşımız imza verdi.

Açıkçası sevgili il başkanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Birçok ilden arandık. 'Benim düşüncemi almadan açıklama yaptılar. İmza vereceğim' diyen arkadaşımız çok oldu.

"İmzanızı geri çekin" tehdidini, şantajını duyuyoruz. Delegemiz asildir, esir değildir.

Bİzim amacımız bir sayı yarıştırması değil. Türkiye'de rejim değişmiştir. CHP'nin tüzüğünün değişmesine kimse engel olamayacaktır.

WhatsApp'la gönderilen imza 69'dur. Gökhan Günaydın, ıslak imzalı belgesini ulaştıramadı. 69 tane fotoğrafı gönderilen belge mevcuttur.

Bize ulaşan ıslak imzalı belgelerimizi notere gidip tespit ettirdik. Bize ulaşan ıslak imzalı belge sayısı 559'dur. 69 imza da postada...

Kurultayın toplanması için yeter sayı mevcuttur. Toplam 628 delegemiz bize imzasını göndermiştir. Pazartesi gününe dek bu süreç devam edecektir. Pazartesi saat 17:30 itibarıyla bu sayının 700'ü aşmasını bekliyoruz.