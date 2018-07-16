CHP'de kurultay için imza toplanmaya bugün başlanıyor

CHP'de kurultay talebiyle imza toplanmaya bugün başlanıyor. Muharrem İnce'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasını isteyen partililer, olağanüstü kurultay için noter aracılığıyla imza toplamaya başlıyor. Muhalifler bugün 11.00'de basın toplantısıyla süreci başlatacak. Kurultay için en az 625 delegenin imzasına ihtiyaç var.

Seçimden sonra CHP’de başlayan liderlik tartışmasında bugün imza toplanmaya başlayacak. Muharrem İnce, 15 gün içinde yeterli imza toplarsa, CHP 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidecek.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından CHP’de başlayan “liderlik ve değişim” tartışmaları üç haftayı bulan uzun bir sürecin ardından bugün resmiyet kazanıyor. Bugün resmen imza sürecine başlanacak ve 15 günün sonunda nitelikli çoğunluk bulunması durumunda CHP, 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gidec

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre muhalifler bugün saat 11.00’de Meclis’te basın toplantısı düzenleyecek. Yasamayı temsilen bir milletvekili, yerel yönetimleri temsilen bir belediye başkanı, örgütü temsilen birer il ve ilçe başkanı, kadın ve gençlik kollarından birer kişi ile CHP’nin en üst karar alma organı PM’yi temsilen bir kişi açıklama yapacak. Muhalifler toplantıda, seçimli olağanüstü kurultay için çağrı yapacak ve resmi imza sürecini başlattıklarını ilan edecekler.

EN AZ 625 İMZAYA İHTİYAÇ VAR

İnce’ye yakın isimler, Türkiye genelinde 81 ilde 900 civarında değişim isteyen delegenin bulunduğunu bunların bir kısmının “bekle gör” taktiği izlediğini kaydetti. İnce ekibi, ilk iki günde gerekli imzanın yarıdan çoğunu toplayacakları konusunda hemfikir. Muhaliflerin seçimli kurultayı toplamak için en az 625 imzaya ihtiyacı var.

Değişim isteyen ve İnce’ye yakın il ve ilçe örgütleri ise bugünden itibaren noter aracılığıyla imzalarını vermeye başlıyor. Bazı il ve ilçelerde gerek “gövde gösterisi” yapmak için gerekse bir terslik olmaması amacıyla notere toplu olarak gidilmesi planlanıyor.