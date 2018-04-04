CHP'de kulisleri hareketlendirecek iki adaylık açıklaması

CHP kulislerinde uzun süredir Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen isimlerden olan İlhan Kesici, İstanbul adaylığına kapıyı tamamen kapattı, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Adı İstanbul'la anılan Abdullatif Şener de konuya ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'nin 2019 seçimlerinde göstereceği cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun "açıklarsam lime lime ederler" dediği adayın İlhan Kesici olduğu iddiaları gündeme gelirken, Kesici'den ilginç bir açıklama geldi.

Adı aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için de geçen Kesici, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya, “Ben ulusal ölçekte siyaset yapmayı seviyorum, onun için aday olmayı düşünmedim, düşünmüyorum da; ben yokum" yanıtını verdi.

Kesici'nin bu sözleri cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırpmak olarak yorumlanırken, Kesici konuşmasının devamında konuyla ilgili, "Daha 1.5 yıl var; her parti kendini önce yerel seçimde ölçer, Cumhurbaşkanlığı seçimine ona göre girer. Çin liderinin söylediği gibi, ben kedinin siyah veya beyaz rengine değil, fareyi yakalayıp yakalamadığına bakarım" dedi.

Adı CHP ile birlikte İYİ Parti ve SP için de geçen Abdüllatif Şener ise adaylık iddialarına ilişkin, “Ben HDP dahil bütün partilerle konuşuyorum; hangi partiyle hareket edeceğim konusunda da bir karara varmadım” dedi.