CHP'de kriz büyüyor: 'İmzalar geri çekiliyor, tehdit var' iddiası

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplamaya devam eden Muharrem İnce ekibi, 600 imzayı geçtiğini duyurmuştu. CHP Genel Merkezi ise bu açıklamaların doğru olmadığını ve imza verenlerin bir kısmının imzasını çektiğini iddia etti. Bu iddianın ardından 'tehdit var' açıklaması geldi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebi ve imza tartışmaları artarak devam ediyor.

Muhaliflerin imzalarını tamamlaması için tüzüğe göre son hafta girildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, son düzlüğe girilirken, delege de hem genel merkez hem de muhalefet tarafından markaja alınmış durumda. İmza sürecinin ilk hafta tamamlanmaması, çoğunluğa göre hareket etme hesabı yapan delegeyi genel merkez tarafına yönlendirirken, imza verenlerden en az 10 kişinin de önümüzdeki hafta içinde imzalarını geri çekeceği yönünde bilgiler verdikleri kaydedildi.

Partinin hukukçuları, beyanları içeren dosya genel merkeze sunulmadan önce delegelerin imzalarını çekmesinde hukuki bir engel olmadığını, ancak 2004’te olduğu gibi dosyanın genel merkeze sunulmasının ardından imzaların geri çekilemeyeceğini belirtiyor.

İnce'ye yakınlığıyla bilinen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, imzaların geri çekildiğine yönelik söylemlerin doğru olmadığını belirterek, “Genel merkezdeki bazı yöneticilerin doğrudan delgeleri arayarak imzaları geri çekme konusunda baskı yaptığını, hatta tehdide varan söylemler içinde bulunduklarını, bazılarına da siyasi anlamda rüşvetler teklif edildiğini biliyoruz. Tüm bu çabalar en yakışıksız hem gereksiz hem de beyhude çabalardır” dedi.