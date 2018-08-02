CHP'de kritik gün: Muhaliflerden önemli açıklama

CHP'de muhaliflerin topladığı olağanüstü kurultay imzaları bugün genel merkeze teslim edilecek. Toplanan imzaların 626'nın az da olsa üzerinde olduğu belirtilirken, geri çekilen imzalarla bu sayının kurultay için yeterli olamayacağı ileri sürülüyor. CHP'de muhalif isimlerden Gaye Usluer, geri çekilen imzalara ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar bugün saat 16.00'da genel merkeze sunulacak.

Toplanan imzaların kurultayın toplanması için yeterli sayı olan 626'nın üzerinde olduğu ancak bazı delegelerin imzalar teslim edilmeden önce noter aracılığıyla imzalarını geri çektiği belirtiliyor.

Bu durumda kurultay talebinin zora gireceği ileri sürülürken, CHP'de muhalif isimlerden Gaye Usluer, geri çekilen imzalara ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

"1)Olağanüstü kurultay için imza verenler 2)Olağanüstü kurultay için imza vermeyenler 3)Önce imza verip sonra imzası GERİ ÇEKTİRİLENLER (!) Sorun tam da bu. Yargı kısmına ayrıca kafa yorulur. Esas sorun 'Siyasal Etik' sorunudur" diyen Usluer, imzasını geri çekenler olduğunu doğrulamış oldu.

"Etik düşünce ve etik eylemden bahsediyorsak, bunun herhangi bir şekilde bir yarar bekleme, çıkar sağlama, art niyet taşıma, bir üst güçten korkma, cezadan çekinme, yasaya uyma gibi nedenlere dayanmaması gerekir" diyen Usluer, "#DeğişimVeUmutKurultayı imza sayımız yeterlidir. #siyasaletik konusuna vurgu yapmamın nedeni, imzaların çektirildiğine ilişkin dolaşan bilgiler ve bundan mutluluk duyan açıklamalara yöneliktir" ifadelerini kullandı.