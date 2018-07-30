CHP'de kritik gün: Genel Merkez'den dikkat çeken açıklama

CHP'de muhalifler 628 imzayla yeterli sayıya ulaştıklarını açıklarken, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yeterli imzanın toplanamadığını ileri sürdü.

CHP'de muhaliflerin imza toplama süreci bugün sona eriyor.

Bugün saat 17.30’a kadar yeterli imzayı toplanırsa CHP olağanüstü kurultaya gidecekken, geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yeterli sayıya ulaşıldığı duyurulmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, imza tartışmalarına ilişkin Hürriyet'e konuşurken, yeterli imzanın toplanamayacağını iddia etti.

"Bize gelen bilgi yeter sayıya ulaşmadığı yönünde…" diyen Tezcan, Muharrem İnce'nin seçim öncesi yaptığı açıklamaları hatırlatırken, "Zaten kendisi de genel başkan adayı olmayacağını, genel başkanın hiçbir faninin yapamayacağı şeyi yaptığını ifade etti. Ayrıca şu değerlendirmeyi de doğru bulmuyorum: Yüzde 30 oy Muharrem İnce’nin, yüzde 22.5 oy Kemal Kılıçdaroğlu’nun. Yüzde 30 da yüzde 22.5 da hepimizin. Eğer bunu söylersek, şunu sormak lazım: 'Sayın Muharrem İnce Erdoğan ile mi yarıştı, partiyle mi?'" ifadelerini kullandı.