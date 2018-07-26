CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek bildirisine imza atmayan vekiller belli oldu: Sürpriz isimler var

CHP milletvekillerinden 'Kurultay istemiyoruz' başlıklı bildiriye imza atmayanların isimleri belli oldu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Mehmet Ali Çelebi de bu isimler arasında.

CHP'de olağanüstü kurultay için imza çalışmaları devam ederken, bir yandan da 'Kurultay istemiyoruz' başlıklı bildiriye imza atmayan vekillerin isimleri açıklandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in de aralarında olduğu vekillerin isimleri şöyle:

Gürsel Tekin, Ali Şeker, Selin Sayek Böke, Hasan Baltacı, Mehmet Ali Çelebi, Ahmet Kaya, Erdin Bircan, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan, Hüseyin Avni Aksoy, Gürsel Erol, Özcan Özel...

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Öte yandan 'Kılıçdaroğlu ile devam' bildirisine imza vermeyen 22 CHP il başkanı ise, Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova il başkanları oldu.