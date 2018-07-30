CHP'de kavga çıkaracak belgeler: İşte geri çekilen imzalar

CHP'de bazı delegelerin verdikleri imzayı geri çektikleri, buna ilişkin imzalar CHP'ye gitmeden ikinci bir noter işlemi yapıldığı ileri sürüldü. Buna ilişkin bazı görseller de basına yansıdı.

CHP'de kurultay için imza toplama süreci bugün sona eriyor.

İmza toplama sürecinin son gününde önemli bir iddia gündem geldi ve bazı delegelerin imzalarını çektiklerine ilişkin noterde işlem yaptığı belirtildi.

Odatv'de yer alan habere göre, genel merkezin bazı CHP delegelerini, önce kurultay için imza vermeye yönelttiği, sonra bunlardan noter kanalıyla imzalarını geri çektiklerine dair tekrar imza aldığı iddia edildi. Bu rakamın 20 civarında olduğu ve muhalefetin bu isimleri bilmediği öne sürülüyor.

CHP’ye yakın sosyal medya hesapları da imzalarını geri çeken bazı delegelerin Noter belgelerini paylaştı. Belgelerde olağanüstü kurultay için imza veren bazı delegelerin imzalarını geri çektikleri görülüyor.