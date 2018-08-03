CHP'de kaç imza toplandığının belgesi ortaya çıktı

CHP'de muhalifler 630 imza topladıklarını açıklarken, noter onaylı 622 imzayı gösteren bir belge ortaya çıktı.

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan kurultay sürecinde kaç delegenin imza vereceği merak konusu olmuştu.

Muhalif isimlerden CHP PM üyesi Gaye Usluer, dün yaptığı açıklamada 1240 kurultay delegesinden 630'unun imza verdiğini söylemişti.

Gerçek Gündem, muhaliflerin noterden 2 parça halinde tasdik ettirdikleri 559 ve 63 toplamda 622 delegenin değişim isteyen ıslak imzalı kurultay talebine ulaştı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bugün kurultay için toplanan ıslak imzalı 622 adet noter onaylı belgenin tamamını Ankara 47. Noterliği'ne giderek tasdik ettirmiş oldu.

CHP'de 622 delege arasında da imzasını geri çekenler olduğu belirtilirken, bu sayının kaç olduğu merak konusu.

Usluer dünkü açıklamasında, "İmzasını çeken delegelerin olduğu yönünde tartışmalar oldu. Öncesinde hiç ihtimal vermemiştik. Ancak sonrasında bize bilgiler ulaştı, rakamı konusunda bir bilgimiz yok" demişti.

CHP'de olağanüstü kurultay için 626 imza gerekiyor.