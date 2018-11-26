CHP'de İzmir'e yeni aday

CHP'de İzmir için olası adaylar arasına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya Ösen'in ismi eklendi.

CHP’nin son İzmir anketine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteğiyle Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya Ösen'in ismi de eklendi.

Gerçek İzmir'İn haberine göre, geçmiş dönemde Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanlığı da yapan Seda Kaya Ösen'in ismi 2014 yerel seçimlerinde de metropol ilçeler için gündeme gelmişti.

CHP’de İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun isimleri de İzmir için ‘kadın aday’ formülünde konuşulan isimler arasında.