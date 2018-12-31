CHP'de İzmir'e bir aday daha: Kılıçdaroğlu'nun aklındaki baskın isim...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin İzmir adayı konusunda Kılıçdaroğlu'nun aklında gündemdeki isimlerden farklı birinin olduğunu yazdı.

CHP'de 31 Mart seçimleri öncesi birçok ilin adayı netleşirken, İzmir adayı konusunda tartışmalar sürüyor.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin İzmir adayı konusunda Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir değil, birkaç ismin olduğunu belirtirken, "Kamuoyuyla adını paylaştığında ne aday adayı olan diğer isimlerin ne partililerin ne de İzmirlilerin itiraz etmeyeceği ve hatta etrafında kenetleneceği bu isimlerden en favorisinin ise bir kadın olduğu iddia ediliyor. Kemal Bey’in İzmir için kafasında düşündüğü kadın, Profesör Doktor Sedef Gidener…" dedi.

"Farmokoloji dalında Profesör unvanına sahip olan Sedef Gidener, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğüne aday olan ve 564 üyenin oyunu alarak birinci olan ancak Gül tarafından tercih edilmeyen sosyal demokrat görüşleri ile tanınan bir akademisyen" diyen Yılman, "Bu isme biz yabancıyız belki ama CHP’liler, özellikle İzmirliler çok aşina… Gidener dışında alternatifler de var tabii ama şöyle diyeyim; Gidener ismi Kılıçdaroğlu’nun zihninde çok baskın!" ifadelerini kullandı.