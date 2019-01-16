CHP'de İzmir adayının açıklanması yine ertelendi

CHP'de gözlerin çevrildiği Parti Meclisi öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanıp açıklanmayacağı belli oldu.

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması bir sonraki Parti Meclisi toplantısına bırakıldı.

TUNÇ SOYER VE TUNCAY ÖZKAN'IN ADI GEÇİYORDU

CHP'de İzmir adayının bugün açıklanıp açıklanmayacağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifine bırakılmıştı.

İzmir adayı olarak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ya da Tuncay Özkan'ın adları geçiyordu.

KOCAOĞLU'NUN ADAYLIK AÇIKLAMASI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası yaptığı adaylık açıklamasının ardından CHP MYK'de İzmir adayına ilişkin bir değerlendirme yapılmadı.

MENDERES, SELÇUK, TORBALI KARARI

Öte yandan CHP MYK'de İzmir ilçelerinden Menderes, Selçuk ve Torbalı'nın ilçe belediye başkan adayları hakkında karar verildi. Ancak daha sonra bu isimler Parti Meclisi'nden geçemedi.

Gerçek Gndem'de yer alan habere göre MYK'de alınan karar üzerine Selçuk ve Torbalı ilçelerinden gençlik kollarından gelen genç isimlerin aday gösterilmesi kararı alındı. Selçuk Belediye Başkan adayı Emir Cömert, Torbalı Belediye Başkan adayı Övünç Demir'in isminin Parti Meclisi'nin onayına sunulması kararı alındı.

MYK'de alınan bir başka karar ise İzmir'in Menderes ilçesi içindi. MYK'de Menderes Belediye Başkan adayı olarak ise Celil Anık'ın gösterilmesi kararı alındı.

PARTİ MECLİSİ'NDEN ÜÇ İSME ONAY ÇIKMADI

CHP MYK sonrası toplanan Parti Meclisi'nde Selçuk Belediye Başkan adayı Emir Cömert, Torbalı Belediye Başkan adayı Övünç Demir ve Menderes Belediye Başkan adayı Celil Anık'ın adaylığı resmileşemedi. Cömert, Demir ve Anık'ın ismi Parti Meclisi'nden geçemedi.