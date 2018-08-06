CHP'de itiraz: Kurultay imzası verdik, listede görünmüyor

Eski CHP Şırnak İl başkanı Mehmet Uğur, olağanüstü kurultay için imza verdiklerini ancak imzalarının listede yer almadığını söyledi.

CHP’de kurultay için 630 delege imzasını genel merkeze teslim ettiklerini belirten muhaliflere yeterli imzanın toplanmadığı yanıtı gelirken, konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

DHA’nın haberine göre, 24 Haziran seçiminde vekil adayı gösterilmediği için istifa eden il yöneticisi Mehmet Uğur’dan listeye itiraz geldi.

Kentte 26 yıl yöneticilik yapan, il ve ilçe yönetimiyle birlikte istifa eden Uğur, istifasının ardından CHP’nin sisteminde halen delege olarak göründükleri için olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle dört delege olarak imza verdiklerini söyledi.

Uğur, bugün ise Şırnak’tan imza verilmediği şeklinde haberler çıktığını dile getirdi.