CHP'de isyan çıktı: Ankara'ya çıkarma yapacaklar

CHP'nin İyi Parti'nin ısrarı sonrası Balıkesir adayını geri çekmesi ve kentte aday göstermemesi partide büyük tepkiye neden oldu. Kentte son seçimlerde CHP yüzde 30,4, İyi Parti ise 14,7 oy almıştı.

CHP ile İyi Parti'nin ittifak görüşmelerinde krize neden olan kentlerden olan Balıkesir'de sağlanan anlaşma sonrası CHP bu kentte aday göstermeyecek.

24 Haziran seçimlerinde AKP'nin yüzde 41, CHP'nin 30,4, İyi Parti'nin ise 14,7 oy aldığı kentte CHP Ahmet Akın'ı başkan adayı olarak göstermiş ancak İyi Parti bu kentte ısrarla kendi adayının desteklenmesini talep etmişti.

Bu talep sonrası sağlanan anlaşmaya CHP Balıkesir örgütü tepki gösterdi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, il yönetimini olağanüstü topladı.

Sarı, partiye gelen üyelere yaptığı konuşmada "Kimse korkmasın, yılmasın, boyun eğmesin" derken, "Tepkilerinizi anlayışla karşılıyorum. Bugün Balıkesir'de sadece CHP'liler adına değil, Balıkesir sevdalısı olan, emek veren, mücadele eden, 'Ben de varım' diyen herkes için bağırıyorum. Emin olun ki adaylığımızı geri alacağız. Almakla geri kalmayıp hepinizin adını tarihe yazdırmaya söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı, "Sizler bu mücadelede varsanız bizler bu mücadelenin sonuna kadar yürüyeceğiz. Arkamızda kimse kalmasa da sizin adınıza tek başıma yürümeye devam edeceğim. Balıkesir'in dört bir köşesinden tepkisini göstermek isteyen partililerimiz buraya geliyor. Bu tepkiyi çığ gibi büyütecek olan yine sizlersiniz. Bu tepkiyi temsil edecek olanlar da bizleriz. Emin olun ki hiçbir şekilde geri atmak söz konusu değildir. İttifakyapılacaksa başka yerlerde yapılmalı. Balıkesir özelinde kabul etmemiz mümkün değil. Biz adayımızı açıkladık ve bunun arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Sarı, tepkilerini CHP Genel Merkezi'ne iletmek için sabah saatlerinde Ankara'ya gideceklerini dile getirdi.