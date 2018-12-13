'CHP'de İstanbul adaylığı yarışması bitti'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı İstanbul adaylığı için geçen Ekrem İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti. Görüşme sonrası CHP'nin İstanbul adayının kesinleştiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki evinde yapılan görüşmede yerel seçim çalışmalarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da yer aldığı görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ziyarete ilişkin fotoğraflar Beylikdüzü Belediyesinin basın bürosu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile yaptığı görüşme için "Bizim açımızdan her ziyaret önemlidir" dedi. Haberde, "CHP'de adaylık yarışı bitti. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak" değerlendirmesi yer aldı.