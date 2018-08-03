CHP'de imzaların teslimi sırasında da olay çıkmış

Olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzaların genel merkeze teslim edilmesinden sonra da CHP'de krizi sürüyor.

CHP’de 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan olağanüstü kurultay tartışması devam ederken, imzaların teslim edilme anında da kriz yaşandığı ortaya çıktı.

Odatv’nin haberine göre,Muhalifler adına imzaları teslim etmeye gelen Gaye Usluer, Tanju Özcan, Yaşar Tüzün ve kurultay delegelerini, Genel Merkez adına Genel Başkanı Yardımcısı Muharrem Erkek, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan karşıladı.

Muharrem Erkek’in odasında gerçekleşen görüşmede, muhalifler 2 klasör içinde 630 imzayı teslim ettiklerine dair dilekçe vereceklerini, Genel Merkez yetkililerinin de 630 imzayı aldık diye dilekçeyle yanıt verilmesini istediler.

Genel Merkez yetkilileri ise, sayım döküm işlemi yapmadan imza atmayacaklarını, sayım işlemi yapıldıktan sonra kaç imza varsa onu yazıp tutanağı imzalayacaklarını söylediler.

Dilekçe tartışması uzayınca, sayım döküm işlemleri 2 saat geç başladı.

Genel Merkez yetkililerinin ilk anda yaptığı incelemede 630 imzanın olmadığı 622 belgenin olduğunu, 4 fotokopinin olduğunu, 4 fotokopiden noter onayı olduğunu, 4 de mükerrer imza olduğunu tespit ettiler.

Muhalifler tespit edilen 4 fotokopiyi geri aldılar.

Ayrıca imzaları inceleyen yetkililer, ilk bakışta imza veren 5 kişinin delege olmadığını fark etti.

Sonuç olarak Genel Merkez yetkilileri 610 imza saydı ve bu sayı tutanağa yazıldı. Ancak muhalifler, 610 sayısına itiraz etti ve tutanağı imzalamadan Genel Merkez’den ayrıldılar.

Şu an Genel Merkez çalışanlarının, bu liste içinde kurultay delegesi olmayan, "renkli fotokopi gibi usule uygun olmayan" belgeler var mı, araştırdığı öğrenildi.

CHP Genel Merkezi kaynakları, teslim tutanağında 610 yazmasına rağmen ilk tespitlerle imza sayısının 605'e düştüğü, bu sayıya imzalarını geri çeken delegelerin dahil olmadığı, geri çekmelerle birlikte 550 imza civarında kalacağı tahmin edildiği belirtildi.