CHP'de imza tartışması büyüyor: Kaç imza var?

CHP'de imza tartışması muhaliflerin bugün yaptığı açıklamayla yeniden alevlendi.

CHP'de muhaliflerin yaptığı "Bize ulaşan ıslak imzalı belge sayısı 559'dur, 69 imza da postada" açıklaması tartışmalara neden oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan "elimizde 604 imza var" açıklamasını hatırlatan partililer duruma tepki gösterirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Yorumsuz: Geçen hafta Cuma günü 604 noter onaylı imza elimizde demiştiniz. Biz de hiç bekletmeyin getirin olağanüstü Kurultayı toplayalım demiştik. Bugün elimizde 559 noter onaylı imza var diyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da devam eden imza tartışmasına ilişkin açıklama yapan muhaliflerden Gaye Usluer, "Delegelerimizin ıslak imzalı noter tasdikli formlarının toplam sayısını noterde tesbit ettirdik. Toplam imza sayısı 628 ( 559+69) . Delege özgür iradesinin gereğini ve saygı bekliyor" dedi.