CHP'de imza sayısına ilişkin son iddia

CHP'de kurultay için imzalar kısa süre içinde genel merkeze teslim edilecekken, yeni bir iddia gündeme geldi.

Olağanüstü kurultay isteyen muhalifler, topladıkları imzaları bugün CHP Genel Merkezi’ne sunacak. Ancak ‘cepte tutulan’ ıslak imzalı asıl belgeler ve ‘geri çekilen’ imzalarla ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, muhaliflerin elinde 618 imza verildiğine ilişkin beyanname bulunuyor. Ancak bu beyanname sahiplerinin en az 22’sinin notere giderek imzalarını geri çektiği belirtiliyor. 17 imza sahibinin ise ıslak imzalı asıl belgeyi cebinde tutarak, muhaliflere sadece beyannamenin fotoğrafını gönderdiği iddia ediliyor.

CHP'de kurultay için toplanması gereken imza 626.