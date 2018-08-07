CHP'de imza kavgası: Ya olacak ya olacak

CHP Genel Merkezi kurultay için yeterli imza toplanamadığını açıklarken, kurultay defterini kapattı. Muharrem İnce ile birlikte hareket eden CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, 'Bu kurultay ya olacak, ya olacak' açıklamasında bulundu.

CHP Genel Merkezi, dün yeterli imzanın toplanmadığını açıklayarak kurultay tartışmasına noktalarken, muhalifler itiraz etti. Muharrem İnce ile birlikte hareket eden CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, “Kurultay tartışmasını yargıya taşıyacak mısınız?” sorusuna, “Bu kurultay ya olacak, ya olacak!” yanıtını verdi.

Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik‘in sorularını yanıtlayan Tüzün'ün açıklamaları şöyle:

“Bu kurultay ya olacak, ya olacak! Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir. Genel Merkezin ilan ettiği sayılar bize bildirilmedi. ‘Çağrı heyeti’nden kimse çağrılmadı, onların görüşünün alınması gerekirdi. İmzaları geri çekilenlerin sayısı belki 11, belki 21… Nereden biliyoruz bunu? Eğer imzasını geri çekiyorsa bunu Genel Merkeze değil ‘çağrı heyeti’ne vermesi gerekiyordu. Acaba Genel Merkez hangi politikaları uyguladı da o arkadaşlarımız imzasını geri aldı? ”

“Atanmış milletvekilleri (CHP mv.sayısı:144), Parti Meclisi üyeleri (60), Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri (15) düştüğünde seçilmiş delegenin 630’u imza veriyorsa geriye 400 kişi kalıyor. Demek ki CHP’nin tabanı, örgütü değişim istiyor.”

“Geçerli başvuru sayısının 569 olduğunu söylüyorlar, ispatlasınlar bize! Ankara 47’inci Noterinde 622 tane kayıtlı belge var. Bir delege notere neden gider? İmza vermek için. Delegelerimiz bu imzayı kurultay olsun diye verdi, MYK değişikliği için vermedi. Yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa kurultay niçin yapılmıyor?”

Yaşar Tüzün, CHP yönetiminin, “yerel seçim öncesi kurultay tartışmaları partiyi çok fazla yıprattı” eleştirisine ise şu yanıtı verdi: “Partimizin anayasası olan tüzüğümüzde bu hak delegeye sağlanmış. Delege bu hakkını kullanabilir. Bu doğal hakkıdır ama imzaları geri çekin diye bir madde yok tüzüğümüzde. Bundan sonra ne yapılacağını imza veren arkadaşlarımızın görüşünü de alarak değerlendireceğiz. Süremiz var.”