CHP'de ilk 'Muharrem İnce' tasfiyesi

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, partisinin Samsun il başkan yardımcılarını görevden aldıklarını bildirdi. Görevden alınan Nuri Cömert, '24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce’den yana tavrımı açıkladığım ve kurultay çağrısı yaptığım için görevden alındım' dedi.

CHP'de ilk Muharrem İnce tasfiyesinin Samsun'da yaşandığı iddia edildi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, partisinin il başkan yardımcılarını görevden alırken, görevinden alınan isimlerden Nuri Cömert, “24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce’den yana tavrımı açıkladığım ve kurultay çağrısı yaptığım için görevden alındım. İl başkanı açıkça hukuk ihlali yapmıştır. Bu açıdan alınan karar benim açımdan yok hükmünde bir karardır” açıklamasında bulundu.

Hiçbir gerekçe olmadan il başkan yardımcısının görevden alınamayacağını dile getiren Nuri Cömert, CHP tüzüğünün il başkanına böyle bir yetki tanıdığını ancak hiçbir yetkinin kişisel keyfiyete dayandırılamayacağını belirtti.

Cömert, “İl başkanı, yapmış olduğu bu tavırla hem partiyi dışarıdan dizayn edenlerle hareket ettiğini, hem de değişimden yana olan il yöneticilerini açıkça hedef aldığını tescillemiştir. İl başkanı açıkça hukuk ihlali yapmıştır. Bu açıdan alınan karar benim açımdan yok hükmünde bir karardır. Tarafıma tebliğ edilmiş bir karar da yoktur” değerlendirmesinde bulundu.