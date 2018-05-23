CHP'de iki il örgütü adaylara kazan kaldırdı

CHP milletvekili listeleri YSK'ye teslim edildi ancak tartışmalar bitmedi. Konya ve Karaman’da aday yapılan isimler ve aday gösterilmeyen isimler ayrı ayrı tartışma konusu oldu.

CHP milletvekili listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. CHP Konya ve Karaman’da aday olarak yer almayan isimler ve aday gösterilen isimler ayrı ayrı tartışma konusu oldu.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, aday gösterilmemesinin ardından “Sevgili CHP’liler; açıklanan MV aday listesinin yarattığı havayı görüyor, anlıyorum. Sakin olmak gerek. Sadece şunu söylemek isterim ki;ben CHP’liyim, Mustafa Kemal’in Askeriyim.Hiç bir güç SON KALE CHP’yi BOP’a ve emperyal planlara teslim edemeyecektir. Sel gidecek kum kalacaktır!” mesajıyla tepkisini gösterdi.

'BU KİŞİ İLE SEÇİMİ KAZANAMAYIZ'

Oda TV'de yer alan habere göre Karaman’da ise CHP’nin ilk sıra adayı Avukat İsmail Atakan Ünver oldu. Karaman’daki Ensar Vakfı skandalını takip etmemesi nedeniyle o dönemde eleştirilen İsmail Atakan Ünver’le ilgili Karaman Çevre Platformu ve Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Nesin Kayserilioğlu’ndan açıklama geldi.

Avukat Nesin Kayserilioğlu “Avukat Cumhur Özırmak'ın gösterilmesi gerekir. 30 yıldır parti içerisinde demokratik hak ve mücadelede yer almıştır. Biz partili Avukatlar olarak kendisine kefiliz ve yoldaşıyız. Bizi temsil etmeyen bizle mücadele yapmayan yanımızda yer almayan İsmail Atakan Ünver'i desteklemiyoruz. Bu kişi ile seçimi kazanamayız” ifadelerini kullandı.

'ÖRGÜTLERİMİZDE CİDDİ KIRILMA VE TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTUR'

CHP, 24 Haziran seçimlerinde ilk sıradan Abdüllatif Şener'i aday gösterirken Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karaduman'ı ise ikinci sıradan aday oldu.

CHP’nin Konya listesinde ilk sıralarda CHP’lilerin olmamasına tepkiler geldi. Tepkilerin artması üzerine CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP Genel Merkezi’ne yazı yazarak durumu bildirdi. Bektaş’ın yazısında, “Merkez yoklaması usulü ile belirlenen sıralama 120.000 yaklaşık oya sahip ilimizde ancak ilk 2 sırayı seçebilir kılmaktadır. Bu nedenle ilk iki sıranın Konya ve parti dışından (Saadet kontenjanı) değerlendirilmesi örgütlerimizde ciddi kırılma ve tepkilere neden olmuştur. Bu tepkilerin giderilmesi ve önümüzdeki zorlu seçim sürecinde örgütümüzün verimli çalışabilmesi için ilk 2 sıradan en az bir tanesinin CHP Konya aday adaylarından herhangi birinin yer almasını saygıyla arz ve talep ederiz” denildi.

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