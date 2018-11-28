CHP'de iki görevden alma birden

CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz ile CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu Genel Merkezin talimatıyla görevden alındı.

CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında, “CHP’nin çeşitli kademelerinde görev aldım. CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı görevindeyken 24 Haziran seçimlerinde partimizin Türkiye genelinde ki en büyük oy artışını il ve ilçe örgütümüzün organize çalışmalarıyla başardık. 26 Kasım 2018 tarihinde MYK kararı sonucunda İlçe yönetimi olarak görevden alınmış bulunmaktayız. Bizim CHP ne gönül bağımız koltuk sevdalısı değil, Mustafa Kemal Atatürk’ ün kurduğu CHP’dir. Biz ev sahibiyiz partimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Korkmaz’ın yerine ise Doğan Yıldızhan Merkez İlçe Başkanı olarak atandı. CHP İl Başkanlığının ise atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

CHP Genel Merkezi’nden gönderilen, Bartın Merkez İlçe Başkanı ve yönetiminin görevden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden Bartın il merkez ilçe başkanı Hacı Gölbucaklı ilçe yönetim kurulu üyelerinin, CHP tüzüğünün 25. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oy birliğince görevden alınmasına merkez yönetim kurulunun 26 kasım toplantısında karar verilmiştir."