CHP'de gerilim artıyor: İlk kez bir il örgütü desteğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Örgütü, kurultay için Muharrem İnce'ye desteğini açıkladı.
Çarşamba, 04 Temmuz 2018 08:53

CHP Sakarya İl Başkanlığı üyesi kurultay delegeleri, Muharrem İnce'ye desteğini açıkladı.

Delegeler, "Partimiz kurultaya gitmelidir" diyerek şu açıklamayı yaptı:

İşte o açıklama:

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Örgütü Olarak Türkiye ve Sakarya Kamuoyuna bildirmek isteriz ki;

Sakarya İl Örgütü ve 14 Kurultay Delegesi olarak; seçim sonrasından bugüne seçim sonuçlarını değerlendirdik.

Bu değerlendirmeler ışığında; Muharrem İnce’nin Türkiye’de umut olmaya devam edeceğine, Cumhuriyet Halk Partisinin Muharrem İnce ile İktidara ulaşacağına inanıyoruz.

Partimizin geleceği için, Genel Başkanımızın Partimizi Seçimli Olağanüstü Kurultaya götürmesini istiyoruz.

 