CHP'de gerilim artıyor: İlk kez bir il örgütü desteğini açıkladı

CHP Sakarya İl Başkanlığı üyesi kurultay delegeleri, Muharrem İnce'ye desteğini açıkladı.
Delegeler, "Partimiz kurultaya gitmelidir" diyerek şu açıklamayı yaptı:
İşte o açıklama:
Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Örgütü Olarak Türkiye ve Sakarya Kamuoyuna bildirmek isteriz ki;
Sakarya İl Örgütü ve 14 Kurultay Delegesi olarak; seçim sonrasından bugüne seçim sonuçlarını değerlendirdik.
Bu değerlendirmeler ışığında; Muharrem İnce’nin Türkiye’de umut olmaya devam edeceğine, Cumhuriyet Halk Partisinin Muharrem İnce ile İktidara ulaşacağına inanıyoruz.
Partimizin geleceği için, Genel Başkanımızın Partimizi Seçimli Olağanüstü Kurultaya götürmesini istiyoruz.