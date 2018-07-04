CHP'de gerilim artıyor: İlk kez bir il örgütü desteğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Örgütü, kurultay için Muharrem İnce'ye desteğini açıkladı.

CHP Sakarya İl Başkanlığı üyesi kurultay delegeleri, Muharrem İnce'ye desteğini açıkladı.

Delegeler, "Partimiz kurultaya gitmelidir" diyerek şu açıklamayı yaptı:

İşte o açıklama:

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Örgütü Olarak Türkiye ve Sakarya Kamuoyuna bildirmek isteriz ki;

Sakarya İl Örgütü ve 14 Kurultay Delegesi olarak; seçim sonrasından bugüne seçim sonuçlarını değerlendirdik.

Bu değerlendirmeler ışığında; Muharrem İnce’nin Türkiye’de umut olmaya devam edeceğine, Cumhuriyet Halk Partisinin Muharrem İnce ile İktidara ulaşacağına inanıyoruz.

Partimizin geleceği için, Genel Başkanımızın Partimizi Seçimli Olağanüstü Kurultaya götürmesini istiyoruz.