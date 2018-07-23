CHP'de genel başkanlığa bir aday daha çıktı

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarda sona yaklaşılırken, kurultayda sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin aday olmayacağı, başka adaylar da çıkacağı öğrenildi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bu isimlerden birinin Haluk Pekşen olduğunu dile getirdi.

Turan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Olağanüstü kurultayın iki kişinin mücadelesi halinde geçeceğini düşünenler yanılıyor. Başka adaylar da çıkacak. Kimler mi?

Mesela Ümit Kocasakal… Umut Oran… Halûk Pekşen.

Ümit Kocasakal ile Umut Oran'ı bilmem ama CHP Parti Meclisi Üyesi Halûk Pekşen aday olmakta kesin kararlı… Kendisiyle konuştuğum zaman bana net olarak:

“CHP Genel Başkanlığı'na adayım” dedi ve toplumda umut yaratacak değişikliklerin şart olduğunu belirterek düşüncelerini şöyle özetledi:

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1) Türkiye'nin kurucu değerlerine sahip çıkılacak.

2) Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'ün koltuğuna oturmaya lâyık bir genel başkan olacak.

3) CHP yeniden 81 milyonun kendisine yer bulduğu bir örgüt haline gelecek.

4) 81 milyon insanımızın beklentilerini ve Türkiye'nin uluslararası saygınlığını karşılayacak program ve projeler oluşturulacak.

5) Türkiye'nin gerek içeride, gerekse dışarıda hak ettiği itibarı yansıtacak liyakatli, kariyer sahibi ve sadakatli kadrolarımız olacak. Partililerin lideri savunduğu değil, liderin değerleri ve devrimleri savunduğu, 21'inci Yüzyıl'ın reformlarını gerçekleştirecek çağdaş bir vizyonumuz olacak.

6) Uzun vadeli gelecek değil, 2019'a ilişkin kesin sonuca ulaşacak bir iş planı hazırlanacak. CHP, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazanacak. Başarının ve iktidara yürümenin ölçüsü budur ve asla mazeret yoktur!