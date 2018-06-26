CHP'de eski genel başkanlar devreye giriyor

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP ve SHP'nin üç eski genel başkanı Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen, Çarşamba günü Ankara'da birlikte, Baykal, İnce ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

CHP'de seçimlerin ardından tartışma sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun istifa beklentisini geri çevirmesi sonrası CHP ve SHP'nin üç eski genel başkanı Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen, Çarşamba günü Ankara'da birlikte, Baykal, İnce ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı’ya açıklama yapan Hikmet Çetin, Karayalçın ve Öymen ile beraber, sadece Kılıçdaroğlu ve İnce’yi değil, eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı da ziyaret edeceklerini, nitekim ortak ziyaret fikrinin de öncelikle “Baykal’ı ziyaret” olarak ortaya çıktığını anlattı.

Baykal ziyareti için ailesiyle görüşerek Çarşamba günü için saat belirlediklerini anlatan Çetin, Altan Öymen’in İstanbul’dan gelecek olması nedeniyle, Kılıçdaroğlu ve İnce’yi de ziyaret etme fikrinin doğduğunu, ziyaretin bu mahiyette görülmesi gerektiğini söyledi.