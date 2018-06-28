CHP'de disipline gönderilecek 3 isim kesinleşti

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası parti yönetimini hedef alan üç isim disipline sevk edilecek.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün genel merkezde olağanüstü toplanıyor.

Toplantının tek gündem maddesi “disiplin”.

PM’de seçimin ardından Kılıçdaroğlu’na yapılan istifa ve eylem çağrıları ve bu çağrıları yapanların disipline sevk edilip edilmeyeceği görüşülecek.

Cumhuriyet'in haberine göre, PM’de gündeme gelmesi beklenen isimler istifa çağrısı yapan eski milletvekilleri ve mevcut PM üyeleri Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem. Oturma çağrısı yapan ancak sonradan bundan vazgeçen Gürsel Erol için ne karar alınacağı ise belirsiz.