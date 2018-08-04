CHP'de delegeler imzalarını geri mi çekiyor?

CHP'li delege Özcan Yılmaz, olağanüstü kurultay için verdiği imzasını geri çekti. Yılmaz'a sosyal medyadan tepki geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki kurultay tartışmaları devam ediyor.

Tüm bunlar yaşanırken, OdaTV'nin haberine göre, kurultay için imzacı olan birçok delegenin imzasını geri çektiği kulislerde konuşulurken bir delegenin noter ihbarnamesine ulaşılması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

CHP'li delege Özcan Yılmaz, imzasını geri çekerken, "Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nın güvenoyu ve seçim maddeleri konulu olağanüstü toplantısını talebini istemiştim. Şimdi ise gördüğüm lüzum üzerine bu beyanımı ve talebimi geri çektiğimi ihbaren bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim" diye belirtti.

CHP'li bazı isimler ise sosyal medya üzerinden Yılmaz'a sert tepki göstererek, imzasını geri çekmesini eleştirdiler.

MUHALİFLERDEN GENEL MERKEZE DİLEKÇE

CHP'li muhaliflerden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP PM üyesi Necati Yılmaz'ın, CHP Genel Merkezine mevcut imzaların bilgisini öğrenmek amacıyla bir dilekçe ile başvuruda bulundukları öğrenildi..

Dilekçede, "Genel Merkeze teslim edilen beyan ve talipname sayısının kaç adet olduğunu ve belge sahibinin adı soyadı(Kurultay delegelerinin), evrakın noter, yevmiye ve tarih bilgileri ile birlikte tarafımıza acil olarak bildirilmesini saygı ile arz ve talep ederiz" denildi.