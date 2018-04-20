CHP'de cumhurbaşkanlığı için iki aday birden

CHP'den cumhurbaşkanlığı için adaylık açıklaması geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde cumurbaşkanlığına adayım" dedi.
Yılmaz'ın ardından adaylığını açıklayan ikinci isim CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin oldu.
Engin, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" ifadelerini kullandı.