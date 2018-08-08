CHP'de bütün MYK üyeleri görevi bırakabileceğini Kılıçdaroğlu'na iletti

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK üyelerinin görevi bırakabileceğini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'deki MYK değişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Tezcan, "Bütün MYK üyeleri Genel Başkanı destekliyor. Bugün de istemesi durumunda yeni yönetim için görevi bırakabileceklerini ilettiler. Umuyorum ve tahmin ediyorum CHP'nin önümüzdeki dönem siyasetini belirlemek ve yönünü çizmek için yeni yönetimi Genel Başkan oluşturacaktır. Sayın genel başkana ihtiyaç duyduğu desteği vereceğimiz ilettik. MYK'yı atamak ve değiştirmek Genel Başkan'ın elinde, MYK üyeleri bu değişikliği destekleyeceğini ilettik" dedi.

Bülent Tezcan, imza sürecine ilişkin ise, "Bize hiçbir şekilde 630 imza teslim edilmedi, 618 imza teslim edildi, 4 tanesi usule aykırıydı, 4 imza mükerrerdi, 5 imza istifa etmiş isimlere aitti, 5 imzanın verilme gerekçesi farklıydı. 31 kişi de imzasını geri çekti. Kaldı 569 imza..." dedi.