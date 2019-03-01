CHP'de Bodrum krizi çözüldü

CHP'de krize neden olan Bodrum Belediye Başkan adayı sonunda belirlendi.

CHP'de bir süredir krize neden olan Bodrum adayı belirlendi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Belediye Meclis Üyeliği için başvuran Ahmet Aras'ın başkan adayı olarak gösterilmesi kararlaştırıldı.

Bodrum Belediye Başkanlığı için önce mevcut başkan Mehmet Kocadon’un adı geçmiş ancak Parti Meclisi’nde onay alamamıştı. Bunun üzerine Yalıkavak eski Belediye Başkanı Mustafa Saruhan aday gösterildi. Saruhan’ın adaylığına İl Seçim Kurulu nezdinde yapılan itirazla engel olundu. Bunun üzerine CHP yeni aday arayışına girmişti.