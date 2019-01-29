CHP'de bir istifa haberi de Kartal'dan: Gece yarısı operasyonuyla adaylığım iptal edildi

CHP'de 31 Mart seçiminde belirlenen adaylara yönelik tepki istifalarına her gün yenileri ekleniyor. CHP'den Kartal Belediye Başkanlığı'na aday olan eski PM üyesi Hüsnü Süslü, 2014'te parti kurullarından adaylık kararının çıkmasına rağmen ayak oyunlarıyla ve gece yarısı operasyonuyla adaylığının iptal edildiğini, 31 Mart seçimleri öncesi yapılan anketlerde de ilk sırada çıkmasına rağmen bu seçimde de adaylığının engellendiğini belirterek CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Süslü, 'Parti içinde bir zümre kendi çıkarlarını halkın çıkarları yerine ikame ederek bir yapı oluşturmakta' dedi.

CHP'den 31 Mart seçimleri öncesi partiden istifalar sürüyor.

Adayların açıklanmasının ardından birçok noktada toplu istifa haberleri gelirken, son istifa haberi de Kartal'dan geldi.

CHP'de bir dönem Parti Meclisi üyeliği de yapan Hüsnü Süslü, iki seçimdir ayak oyunlarıyla adaylığının engellendiğini açıkladı.

"Mart 2014 yerel seçimlerinde Kartal’a daha fazla hizmette bulunmak adına partim Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkan adaylığına talep açtım. MYK’dan ve Parti Meclisi’nden onaylanarak Kartal belediye başkan adayı gösterildim. Genel başkanın isteği ve halen il yönetimine hakim kliklerin ayak oyunlarıyla, alınan karardan 4 saat sonra adaylığım iptal edilmiştir. MYK'dan geçerek Parti Meclisi'ne Kartal’ın adayı olarak sunulmama rağmen gece yarısı operasyonuyla adaylığım iptal edildi" diyen Süslü, 31 Mart seçimlerinde de tabanın talebinin hiçe sayıldığını, kamuoyu yoklamalarının dikkate alınmadığını söyledi.

"Yıllardır muhalefetini yaptığımız ‘tek adam’ anlayışının bir başka versiyonu olan 'tahakküm' yapılanmasının kendi partimizin içinde görmek beni derinden üzmüştür" diyen Süslü, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi bu yönelimiyle sadece kendi tabanını değil, ekonomik kriz ve sosyal karmaşa nedeniyle tarihte görülmemiş oranda dar boğaza girmiş, her tür özgürlüğü elinden alınmış milyonlarca yurttaşın demokrasi umudunu da yok saymıştır. Parti içinde bir zümre kendi çıkarlarını halkın çıkarları yerine ikame ederek bir yapı oluşturmakta, Türkiye halkının Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentilerini yerel seçimlere 2 ay kala boşa çıkarmıştır. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde partinin Kartal’daki belediye başkan adayını belirlemek adına yaptırdığı tüm anket ve kamuoyu araştırmalarında genel başkanın ve MYK üyelerinin masasına konulan sonuçlarda birinci çıkmam göz ardı edilmiştir. Genel merkez kendi koyduğu kriter ve kurallara kendiler uymadığı gibi bizlere de susmamız dayatılmıştır. Tüm bunlarla beraber parti üst kurullarının adayları belirlerken emek, liyakat, özveri ve meşruiyet ilkelerini hiçe sayan ve yalnızca biat kültürünü esas alan yaklaşımları istifa kararını almama neden olmuştur.

CHP'den son günlerde gelen istifa haberleri şöyle: