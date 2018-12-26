CHP'de bir ilin daha adayı belli oldu, İzmir'de yeni bir isim öne çıktı

CHP'de, 4 Ocak günü yapılacak Parti Meclisi toplantısıyla İzmir, Mersin ve Bursa adaylarının ilan edilmesi bekleniyor.

Gerçekleştirilen dört Parti Meclisi toplantısında, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya'nın aralarında bulunduğu 531 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de 5'inci toplantı yeni yılın ilk haftasında gerçekleştirilecek. Edinilen bilgilere göre, 4 Ocak'taki Parti Meclisi toplantısında İzmir, Mersin ve Bursa adayları da belli olacak.

İZMİR'DE KAMİL OKYAY SINDIR ÖNE ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre, İzmir'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un adı ön plana çıkıyor. Ancak son günlerde kulislerde Kılıçdaroğlu'nun başka bir isimden yana tercihini kullanacağı konuşulmaya başlandı. O isim de İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır.

BURSA ADAYI NETLEŞTİ

Parti Meclisi'nde resmen ilan edilmesi beklenen adaylardan biri de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bursa'da, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'nin karar vermekte en çok zorlanacağı il ise Mersin gibi gözüküyor. 18 Aralık'ta açıklanmayan Mersin adayı için anket yaptırıldığı, eski iki milletvekili, Vahap Seçer ile Serdal Kuyucuoğlu'nun yanı sıra, Selçuk Dereli'nin olası adaylar arasında bulunduğu belirtiliyor.