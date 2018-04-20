CHP'de bir aday olasılığı daha: Murat Karayalçın

CHP'de iki milletvekilinin adaylık açıklaması sonrası adı adaylıkla geçen bir diğer isim Murat Karayalçın oldu.

24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin CHP'de aday tartışması sürüyor.

Financial Times'ın seçime ilişkin haberinde CHP'nin olası adaylarından olarak adı geçen Murat Karayalçın, "Ne yaparsak yapalım seçim adil olmadığı için önemli olmayacağı fikrini yaymak istemiyorum. Çünkü o zaman insanlar oy vermezler. Bu tehlikeli bir durum. Temsilcilerimiz bütün sandıklarda olacak. İnsanları endişelenmemeleri konusunda uyarmaya çalışıyorum" ifadelerini aktardı.

Karayalçın, Politikyol'a yaptığı açıklamada, muhtarlıktan Cumhurbaşkanlığı’na her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğunu söylemişti.